- Сейчас я, наверное, верю, что "Спартак" сможет побороться за чемпионский титул. Если в начале чемпионата у меня не было такой уверенности, то сейчас уже позади 12 туров. Команда идет на первой строчке, неплохо играет, так что все возможно. Но впереди еще большая дистанция, - заявил Самедов в эфире телевизионного канала "Россия 24".
Московский "Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает первую строчку, набрав 27 очков. В последнем туре красно-белые обыграли на выезде "Краснодар" со счетом 3:1. У ближайшего конкурента ЦСКА 25 баллов, у "Зенита" 24. В следующем туре "Спартак" принимает на своем поле занимающий шестую строчку в турнирной таблице "Ростов".
Экс-игрок "Спартака" Самедов: сейчас верю, что команда сможет побороться за чемпионский титул
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал свой прогноз касательно турнирной борьбы в РПЛ.
Фото: ТАСС
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