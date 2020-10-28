Ранее в СМИ появились слухи, согласно которым питерцы хотят нанять Почеттино, который ранее возглавлял "Тоттенхэм Хотспур". "Зенит" готов платить тренеру порядка 10 млн евро в год.
При этом специалист пока предпочитает не давать окончательный ответ. Для него приоритетом является работа в одном из европейских топ-клубов.
Ранее сообщалось об интересе к Почеттино со стороны "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ещё нескольких клубов.
Источник: Don Ballon
СМИ: "Зенит" готов платить Почеттино около 10 млн евро в год
"Зенит" продолжает интересоваться возможным сотрудничеством с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.
Фото: talkSPORT
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