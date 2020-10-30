Губерниев, специализирующийся на биатлоне и плавании, раскритиковал вратаря красно-белых за игру на выходах.
"Биатлонным экспертам, конечно, виднее. А так – во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под метр девяносто", - сказал Максименко в интервью пресс-службе "Спартака".
В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний вратарь провел 12 матчей, в 4-х из которых отыграл на ноль. "Спартак" после 12-и туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
Источник: официальный сайт ФК "Спартак"
Максименко ответил на критику Губерниева
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался о словах комментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: ФК "Спартак"
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