По информации источника, руководство итальянского клуба было заинтересовано в продлении контракта с поляком, но предложило краткосрочный договор, чтобы продать игрока подороже. Милик и его агент ответили отказом.
Контракт нападающего с неаполитанским клубом истекает летом 2021 года. По этой причине в январе цена на футболиста будет снижена, если "Наполи" хочет выручить хоть какие-то деньги с продажи игрока. В противном случае летом Милик станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что услуги нападающего предлагали "Краснодару", однако "быки" отказались платить за футболиста 30 млн евро.
Источник: "твиттер" журналиста Джанлуки Ди Марцио
Милик, которым интересовался "Краснодар", покинет "Наполи" зимой
Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик намерен покинуть команду в январе.
Фото: ФК "Наполи"
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