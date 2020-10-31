Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после победного матча с тульским "Арсеналом" (3:1) поделился информацией о травмированных игроках казанского клуба.

Фото: ФК "Рубин"