"Состояние Деспотовича? Сложно однозначно сейчас сказать. В понедельник ему сделают МРТ, тогда мы и сможем понять, есть ли у него повреждение.
Будут ли готовы с следующему матчу Игнатьев и Шатов? Если мы говорим про матч в Химках, то, я надеюсь, что да. Если про матч в Хабаровске, то тут у меня есть сомнения", - передает слова Слуцкого корреспондент Rusfootball.info.
Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков "Рубина"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после победного матча с тульским "Арсеналом" (3:1) поделился информацией о травмированных игроках казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
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