— Сегодня нам где-то не повезло, да и поставленный пенальти мне не нравится. Таких пенальти можно после каждого углового штук пять назначать. Назначить его можно было, только если очень захотеть. Видимо, Москалев захотел, не знаю почему. В квалификации этого судьи немножко сомневаюсь, — рассказал Мурзагулов в интервью Sport24.
Прошлая встреча, которую судил Москалёв в Уфе, закончилась скандалом. В апреле 2019 года после игры с тульским "Арсеналом" на Москалёва посыпались критика со стороны руководства башкирского клуба и фанатов. Мурзагулов тогда написал письмо тогдашнему руководителю судей Александру Егорову, затем против Москалёва создали петицию, а также в честь него назвали мусорный полигон в Башкирии.
Глава "Уфы": в квалификации Москалева сомневаюсь
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился эмоциями от поражения в матче с "Уралом" (1:2) в 13-туре РПЛ.
Фото: Горобзор
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