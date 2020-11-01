Глава "Уфы": в квалификации Москалева сомневаюсь

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился эмоциями от поражения в матче с "Уралом" (1:2) в 13-туре РПЛ.

Фото: Горобзор