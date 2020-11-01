Встреча в Саранске завершилась победой московской команды со счетом 2:1. Отметим, что на последних минутах игры вратарь "Динамо" Антон Шунин отразил пенальти.
"Мы довольны результатом, который команда получила. Также у нас в этой игре дебютировали два футболиста. В то же время хочу сказать, что нам нужно извлечь урок из таких матчей, как этот", - сказал Шварц.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
В следующем туре команда Шварца на своем стадионе примет "Локомотив". Поединок состоится 8 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Шварц: довольны результатом, но нам нужно извлечь урок из таких матчей
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц подвел итог матча 13-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: Getty Images
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