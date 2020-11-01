Первушин: не было смысла менять пенальтиста

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Тамбов"
Поединок завершился поражением "Тамбова" со счетом 1:2. В компенсированное время тамбовская команда не реализовала пенальти.

"Конечно, тяжело, когда играешь вдевятером. Так сложилось, что забили гол, но в концовке пропустили. Сложно что-то комментировать. Играя вдевятером, могли и на ничью перевести. К Тетрашвили большие претензии. Не было смысла менять пенальтиста, так как Онугха уверенно реализовал первый удар", - сказал Первушин.

"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Первушина сыграет с "Ахматом". Матч в Саранске состоится 7 ноября.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Тамбов Динамо Первушин
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