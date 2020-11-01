Поединок завершился поражением "Тамбова" со счетом 1:2. В компенсированное время тамбовская команда не реализовала пенальти.
"Конечно, тяжело, когда играешь вдевятером. Так сложилось, что забили гол, но в концовке пропустили. Сложно что-то комментировать. Играя вдевятером, могли и на ничью перевести. К Тетрашвили большие претензии. Не было смысла менять пенальтиста, так как Онугха уверенно реализовал первый удар", - сказал Первушин.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре команда Первушина сыграет с "Ахматом". Матч в Саранске состоится 7 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Первушин: не было смысла менять пенальтиста
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Тамбов"
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