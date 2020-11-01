— Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. "Спартака" не было. Только из Италии были две команды: "Дженоа" и "Удинезе". Они хотели начать переговоры и понять возможности, — цитирует агента "Матч ТВ".
20-летний Сулейманов выступает в структуре "Краснодара" с января 2013 года. За первую команду нападающий провёл 92 матча, забил 19 голов и отдал семь голевых передач.
В нынешнем сезоне на счету Шапи 18 игр во всех турнирах, один гол и одна голевая передача.
Transfermarkt оценивает его трансфер в 10 млн евро.
Известно, какие клубы Серии А интересовались трансфером Шапи
Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к полузащитнику "Краснодара" Магомеду Шапи-Сулейманову со стороны итальянских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
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