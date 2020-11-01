Известно, какие клубы Серии А интересовались трансфером Шапи

Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к полузащитнику "Краснодара" Магомеду Шапи-Сулейманову со стороны итальянских клубов.

Фото: ФК "Краснодар"