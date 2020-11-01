На 27 минуте случилось столкновение, в котором приняли участие Юрий Жирков, Алексей Сутормин и Илья Кухарчук. Нарушал правило на игроке "Химок" Жирков, но Алексей Матюнин вынес предупреждение Сутормину.
На 61 минуте Жирков получил первую желтую карточку, которая, получи он предупреждение в первом тайме, стала бы для него второй и превратилась бы в красную и, соответственно, в удаление.
— По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка как минимум.
Предупреждение Сутормину? И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было.
Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль. Этот эпизод абсолютно подходит под категорию "техническая ошибка". Это значит, что должна быть переигровка, если быть предельно объективными и нейтральными, — рассказал Хусаинов в интервью "Советскому спорту".
Однако Хусаинов не верит, что матч будет переигран, так как сейчас у "Зенита" тяжелый календарь, игры в Лиге чемпионов. Он считает, что этот инцидент замнут.
Напомним, "Зенит" обыграл "Химки" 2:0 и догнал "Спартак" в турнирной таблице. Теперь у команд по 27 очков, но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Хусаинов заявил, что матч "Химки" — "Зенит" должен быть переигран
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из игры 13-го тура РПЛ "Химки" — "Зенит" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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