Источник: в "Химках" проведут беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона

Руководство "Химок" проведёт беседу с полузащитником Резиуаном Мирзовым после публикации игроком гневного поста в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.



Фото: ФК "Химки"