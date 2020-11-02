"С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения", - приводит слова источника, близкого к ситуации, "Чемпионат".
Ранее аналогичный пост опубликовал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Мирзов повторил пост Хабиба в адрес Макрона
Напомним, что Мирзов перешел в "Химки" на правах аренды из московского "Спартака". На счету хавбека в текущем сезоне РПЛ в составе подмосковного клуба 4 матча, в которых он забил 2 гола.
Источник: в "Химках" проведут беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона
Руководство "Химок" проведёт беседу с полузащитником Резиуаном Мирзовым после публикации игроком гневного поста в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Фото: ФК "Химки"
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