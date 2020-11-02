Ранее похожий пост в своём "инстаграме" опубликовал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.
Мирзов выступает за "Химки" на правах аренды из московского "Спартака". В составе подмосковного клуба 27-летний футболист за 4 матча забил 2 гола.
Источник: "инстаграм" Резиуана Мирзова
Мирзов повторил пост Хабиба в адрес Макрона
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов в своем "инстаграме" отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Фото: "инстаграм" Резиуана Мирзова
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