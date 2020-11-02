Напомним, что игру, проходившую на стадионе московского клуба, смогли посетить не более 2730 человек.
Ранее "Спартак" был оштрафован из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм на матче с "Зенитом" (1:1).
Источник: официальный сайт Роспотребнадзор
Роспотребнадзор не выявил нарушений санитарных норм на матче "Спартак" - "Ростов"
В ходе проведения матча 13-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1) на "Открытие Арене" нарушений санитарно-эпидемиологических требований не установлено.
Фото: ФК "Спартак"
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