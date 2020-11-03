"Топ-3 тренера в РПЛ? Слуцкий — да, номер один, наверное. Гончаренко? Мне лично не нравится то, что он делает в ЦСКА. Я думаю, что можно было намного больше сделать. Карпин? Вот, Карпин. Честно, я даже не знаю", - сказал Широков в интервью журналисту Василию Конову.
Напомним, что московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко после 13-и туров занимает 1-е место в РПЛ, набрав 28 очков. "Рубин" Леонида Слуцкого расположился на 8-й строчке (21 очко). "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным, занимает 5-е место (23 очка).
Широков: мне не нравится то, что Гончаренко делает в ЦСКА
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков назвал лучшего, по его мнению, тренера чемпионата России.
Фото: сборная России
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