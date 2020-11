Болельщики "Уфы" смогут бесплатно посетить матч с "Сочи"

View this post on Instagram

Болельщики ФК «Уфа» смогут посетить гостевой матч #СочиУфа бесплатно! В пятницу, 6 ноября, в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ Футбольный клуб «Уфа» в гостях встретится с ФК «Сочи». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21.00 по уфимскому времени. По взаимной договорённости с ФК «Сочи» билеты на гостевой сектор для болельщиков нашей команды будут бесплатные. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрею Коленченко по телефону – 89871403847.