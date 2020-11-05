"До прихода Германа [Ткаченко] и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брейне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?! Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена — 3 миллиона. У "Анжи" таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!", - приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.
Судя по всему, речь идет о работе Гаджиева в "Анжи" в период с 2010 по 2011 год. Тогда Де Брейне выступал за "Генк", а Неймар играл в бразильском "Сантосе".
В минувшем сезоне Де Брейне провел 35 матчей в составе "Манчестер Сити" в АПЛ, в которых забил 13 голов и сделал 21 ассист.
Неймар в прошедшем сезоне французской Лиги 1 принял участие в 15-и играх, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
Гаджиев: хотели пригласить в "Анжи" Де Брейне и Неймара еще до прихода Керимова
Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев рассказал, какие звездные футболисты могли перейти в махачкалинский клуб.
Фото: ФК "Анжи"
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