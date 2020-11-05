Ранее в СМИ сообщалось, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры о выступлении в турнире для европейских топ-клубов. В соревновании примут участие 16-18 команд. Чемпионат планируют запустить в 2022 году.
"Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее.
Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже пять наших ведущих клубов, конечно, никогда не попадут в эту лигу", — сказал Прядкин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что инициаторами Суперлиги являются "Баварию", дортмундская "Боруссия", мадридский "Реал", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона" и "Милан". Также в соревновании примут участие "Челси", "ПСЖ" и "Манчестер Сити". В СМИ были слухи, что в список приглашенных команд может войти "Зенит".
Прядкин: РПЛ не заинтересована в создании Европейской Премьер-лиги
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал идею создания Европейской Премьер-лиги.
Фото: ТАСС
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