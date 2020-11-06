"Могу ли я ещё вернуться в футбол? На поле — уже нет. Я не хочу играть ни с друзьями, ни в любительской команде. Даже если мне предложит контракт топ-клуб, ничего уже не изменится, хоть я и не чувствую себя пенсионером. Тем не менее однажды я могу стать телевизионным экспертом", - приводит слова Шюррле Bild am Sonntag.
Напомним, что Шюррле в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году. Последней командой немца был московский "Спартак". За красно-белых в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провел 13 матчей, в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Также Шюррле играл за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург", дортмундскую "Боруссию" и "Фулхэм".
Шюррле: на поле я уже не вернусь
Бывший игрок сборной Германии и московского "Спартака" Андре Шюррле, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, заявил, что не скучает по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
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