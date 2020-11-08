Источник: количество клубов в РПЛ могут сократить

Плохое выступление российских команд в еврокубках может привести к сокращению клубов в РПЛ.

Фото: РПЛ

Сообщается, что реформа может произойти по окончании текущего сезона. Отмечается, что чемпионат будет проходить в три круга, в котором будет 14 или 12 команд.



В ближайшее время эта идея будет предложена клубам на обсуждение, после чего будут принимать решение.



В текущем сезоне РПЛ принимает участие 16 клубов.



Источник: РБ-Спорт