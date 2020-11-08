Сообщается, что реформа может произойти по окончании текущего сезона. Отмечается, что чемпионат будет проходить в три круга, в котором будет 14 или 12 команд.
В ближайшее время эта идея будет предложена клубам на обсуждение, после чего будут принимать решение.
В текущем сезоне РПЛ принимает участие 16 клубов.
Источник: РБ-Спорт
Источник: количество клубов в РПЛ могут сократить
Плохое выступление российских команд в еврокубках может привести к сокращению клубов в РПЛ.
Фото: РПЛ
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