Сообщается, что Нойштедтер и Комличенко имеют повреждения, поэтому не сыграют с "железнодорожниками".
Матч "Динамо" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 ноября и начнется в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Комличенко и Нойштедтер пропустят игру с "Локомотивом"
Защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко не помогут "Динамо" в матче 14-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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