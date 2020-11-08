- Из "Ростова" я ушел, когда его возглавлял Карпин, но вот про него могу сказать только положительное. Карпин общался с футболистами на равных. Мог напихать, мог посмеяться. Ему можно было ответить. Конечно, в уважительном тоне. А то ведь разные тренеры бывают: у некоторых все построено на подчинении. Карпину игроки верили и верят, он близко их подпускает, - передает слова Дядюна Sport24.
32-летний форвард Владимир Дядюн выступал за "Ростов" в сезоне 2017/2018. До декабря 2017 года желто-синих тренировал Леонид Кучук, при котором нападающий сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В ходе зимней паузы белорусского специалиста сменил Валерий Карпин, при котором Владимир сыграл 3 встречи и результативными действиями не отметился. Летом 2018 года Дядюн в статусе свободного агента перешел из "Ростова" в калининградскую "Балтику".
Дядюн: Карпин общался с футболистами на равных, но мог напихать
Нападающий "Химок" и экс-игрок "Ростова" Владимир Дядюн высказал мнение о главном тренере желто-синих Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
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