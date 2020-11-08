Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 5:1. Отметим, что арбитр удалил одного игрока "Динамо" и двух футболистов "Локомотива".
"В первом тайме нам пришлось непросто, "Локомотив" создал много опасных моментов. Как вы видели, у нас на поле была молодая команда. Во втором тайме мы забили суперголы, я доволен.
Пропустили со стандарта. Над этим нам еще надо много работать. Это нормальная ситуация, когда у команды есть пища для размышлений", - сказал Шварц.
Команда Шварца добыла третью победу подряд в чемпионате России.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют со "Спартаком". Поединок состоится 21 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Шварц: во втором тайме забили суперголы в ворота "Локомотива", я доволен
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц подвел итог матча 14-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
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