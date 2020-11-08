"Зенитовцы устроили настоящий праздник, а Дзюба – герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства", - цитирует Боярского "Чемпионат".
Напомним, что Дзюба стал автором победного гола петербургской команды во встрече с "Краснодаром". Ранее в сети появилось компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на капитана сборной России. Дзюбу лишили капитанской повязки в "Зените", а также было принято решение не вызывать Артема в национальную команду на ближайший сбор.
Боярский: Дзюба – герой! Пускай бесятся хакеры вшивые
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поддержал нападающего команды Артёма Дзюбу после матча с "Краснодаром" (3:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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