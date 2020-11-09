Ранее в сеть попало компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу. Футболист был лишен роли капитана в петербургском клубе. Также главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на ближайшие матчи национальной команды.
"Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация Артёма стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.
Теперь всё зависит от самого Артёма – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, который всем нам известен", - приводит слова Медведева ТАСС.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний форвард принял участие в 12-и матчах, забил 7 голов, один из которых с пенальти, и отдал 1 результативную передачу.
Гендиректор "Зенита" прокомментировал скандальное видео с Дзюбой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о ситуации нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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