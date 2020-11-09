У Бактиёра Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Из-за повреждения полузащитник был заменен на 9-й минуте матча с "Ростовом".
Константин Марадишвили в понедельник прошел обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.
Зайнутдинова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 10-и матчах и забил 1 гол. На счету Марадишвили 13 игр и 1 забитый мяч.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
У Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга
Стало известно состояние травмированных футболистов ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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