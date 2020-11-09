Калиниченко: для Дзюбы чем хуже, тем лучше. Чем скандальнее, тем больше у него мотивации

Экс-игрок "Спартака" и телеэксперт Максим Калиниченко прокомментировал игру нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в матче 14 тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
- Для Дзюбы чем хуже, тем лучше, это очевидно. Я неоднократно говорил, что для Артёма чем хуже обстановка вокруг него, чем скандальнее, чем напряженнее - тем больше у него мотивации доказать всем вокруг, что он чего-то стоит на футбольном поле. И лучшей мотивации перед этой игрой придумать для него на самом деле было сложно, - рассказал Калиниченко в эфире телеканала "МатчПремьер".

Напомним, что перед матчем 14 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" вокруг форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы возник скандал из-за выложенного в интернет видеоролика компрометирующего содержания. 32-летний нападающий не получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи, утратил капитанскую повязку в клубе, а во время игры регулярно подвергался обструкции со стороны фанатского сектора "Зенита". Матч закончился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых, победный гол забил Дзюба.

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Теги: Зенит Дзюба Калиниченко
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