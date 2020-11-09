- У Кайо есть хорошие качества – он очень мощный, быстрый игрок, и для этой позиции эти качества нужны. Но есть проблема со специализацией касаемо чтения игры, принятия решений, перестроений в обороне. Эти проблемы, которые у него есть, очень ярко высвечиваются в матчах с сильными соперниками. И если с коллективами ниже уровнем он за счет скорости успевает исправить свою ошибку, то в матчах с командами, которые обладают сильными игроками атакующей линии, сразу возникают проблемы. Проблема есть. Более того, и Сорокин, на мой взгляд, не соответствует уровню притязаний на первые места. Проблема центральных защитников для "Краснодара" очень актуальна, - сообщил Новиков в эфире телеканала "МатчПремьер".
"Краснодар" проиграл пять последних матчей подряд - три игры в Российской премьер-лиге и две в Лиге чемпионов. В шести последних встречах бразильский центральный защитник "быков" Кайо совершал результативные ошибки.
Новиков: у "Краснодара" есть проблема Кайо, да и Сорокин не соответствует уровню притязаний на первые места
Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков оценил уровень игры центральных защитников "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
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