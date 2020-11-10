Полузащитник "Уфы" Голубев: будем делать все, чтобы пройти в следующую стадию Кубка России

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России. На этой стадии уфимский клуб сыграет с "Уралом".