Полузащитник "Уфы" Голубев: будем делать все, чтобы пройти в следующую стадию Кубка России

View this post on Instagram

Артем Голубев: Будем делать всё, чтобы пройти в следующую стадию Кубка России! Полузащитник ФК «Уфа» Артем Голубев, участвовавший в процедуре жеребьевки Бетсити Кубка России, прокомментировал её итоги для нашей команды – Когда в начале жеребьевки перенесли две команды во вторую корзину, я почему-то сразу понял, что «Уфа» окажется среди них. В итоге нам выпал «Урал», мы с ними недавно играли в чемпионате, хочется реванша. Мне кажется плюсом, что «Уфа» будет играть дома при своих болельщиках. Да, в феврале будет прохладная погода, но все ребята в команде – профессионалы, все будут выходить и биться до конца. Будем делать все, чтобы пройти в следующую стадию.