"Всегда хотел такую. С детства любил Need for Speed, все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась.Тебя впечатывает в сиденье - как будто в самолете. Очень круто, что тут говорить", - сказал Соболев.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний форвард в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что Соболев купил "Порше" у Кокорина за 8 млн рублей.
Источник: Sport24
Соболев - о "Порше": всегда хотел такую машину
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о "Порше", купленном у форварда красно-белых Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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