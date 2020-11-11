Глава "Уфы" прокомментировал возможную отставку Кашшаи

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном уходе руководителя Департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.
Фото: Горобзор
— Могу сказать, что мы приветствуем любые действия по наведению порядка в судейском корпусе. Информация по поводу по Кашшаи нам не поступала, ничего не могу сказать, — рассказал Мурзагулов в интервью "СЭ".

45-летний Кашшаи получил назначение в России 9 января 2020 года, сменив на посту руководителя Департамента судейства РФС Александра Егорова.

Судейскую карьеру венгр закончил в 2019 году.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уфа Мурзагулов Кашшаи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин - о скандале с Дзюбой: надо найти людей, которые украли видео, и наказать
В "Ливерпуле" остался один здоровый центральный защитник 1
Кашшаи может покинуть пост руководителя департамента судейства РФС в конце года 1
Овечкин признался, что хотел бы сыграть за "Динамо" в футбол
Воронин и Овечкин сыграли в невидимый хоккей (видео)
Тарасов - врачу "Локо": легко сидеть напротив журналиста и рассказывать байки. Зачем так нагло врать?
Жена Роналду выложила горячее видео, на котором она занимается спортом 2
"Нижний Новгород" обыграл "Чертаново", укрепившись на первой строчке ФНЛ
"Зенит" оштрафовали на 95 тысяч рублей по итогам матча с "Краснодаром"
Шунин рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив" 2
Врач "Локомотива" Карлицкий: Тарасов сидел и врал на суде ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно 2
Рибалта назвал причину, по которой российские игроки не уезжают в Европу
Епуряну: Семин приглашал к себе в "Мордовию"
Глава "Уфы" прокомментировал возможную отставку Кашшаи
В "Спартаке" опровергли коронавирус у Айртона
Гендиректор "Рубина" сомневается, что Хвича подхватил коронавирус в клубе
Айртон сдал положительный тест на коронавирус 1
Юран — о матче с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России: настрой будет дальше пройти
Черчесов назвал Миранчуков лучшими игроками сборной 6
Подруга Роналду показала новое фото в облегающем спортивном костюме на яхте 4
Черчесов: Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист 1
Кварацхелия заразился коронавирусом 2
Экс-голкипер ЦСКА Мандрыкин: нет интереса к матчам без зрителей. Они будто товарищеские, нет адреналина. 1
Черчесов: кто будет лучше готов, тот и сыграет против Молдавии 1
Караваев: нам надо привыкать в таком плотном графике играть
Соболев: "Динамо" Барнаул получило, условно, 20 млн рублей за мой переход в "Спартак". За что? 7
Черчесов: Дзюба был центральной фигурой в атаке? У нас Заболотный был, Соболев здесь 13
Черчесов: мы не можем довызывать игроков, которые не прошли тест УЕФА 1
Кононов расторг контракт с "Ригой" 5
Черчесов еще не выбрал нового капитана сборной России 4
Все новости
-