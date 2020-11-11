— Могу сказать, что мы приветствуем любые действия по наведению порядка в судейском корпусе. Информация по поводу по Кашшаи нам не поступала, ничего не могу сказать, — рассказал Мурзагулов в интервью "СЭ".
45-летний Кашшаи получил назначение в России 9 января 2020 года, сменив на посту руководителя Департамента судейства РФС Александра Егорова.
Судейскую карьеру венгр закончил в 2019 году.
Глава "Уфы" прокомментировал возможную отставку Кашшаи
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном уходе руководителя Департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.
Фото: Горобзор
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