— Почему "Рубин"? Такие разговоры ходят в футбольном мире. Муса работал со Слуцким, им комфортно сотрудничать, а у казанцев по большому счету эта позиция — проблемная.
Не хочу быть инсайдером, контракта не видел, но интуиция и нюансы подсказывают, что это может быть "Рубин", — рассказал агент в интервью "Матч ТВ".
28-летний Муса выступал в ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также полгода с января по лето 2018 года на правах аренды. Всего за армейский клуб нигериец провёл 184 матча, в которых забил 61 гол и отдал 33 голевые передачи. После этого в карьеры Мусы были английский "Лестер" и саудовский "Аль-Наср", который игрок покинул летом этого года.
Ранее Муса заявил, что собирается вернуться в Европу.
Агент Сафонов считает, что Муса вернётся в Россию, но не в ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Ахмед Муса может перейти в "Рубин".
Фото: ПФК ЦСКА
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