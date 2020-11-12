Червиченко: Сычев и его папа - два слабоумных человека

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова Дмитрия Сычева.
Фото: ФК "Локомотив"
— Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычев и его папа — два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.

Я посмотрю этот подкаст, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Скорее всего, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться, — рассказал Червиченко в интервью Sport24.

Напомним, в последнем выпуске подкаста "Сычёв подкаст и Денис Казанский" Сычёв рассказал детали переговоров со "Спартаком". Он заявил, что ему 18-летнему парню обещали переломать колени, если он не подпишет новый контракт с московской командой.

"Спартак" продал Сычёва в "Марсель" в январе 2003 года за 3 млн евро. Спустя год россиянин вернулся в страну, заключив контракт с "Локомотивом", за который отыграл ещё 12 лет.

Всего за "Спартак" Сычёв провёл 19 матчей, забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.

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Теги: Спартак Сычев Червиченко
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