Как сообщает источник, Мещеряков больше не работает в РЖД. На данный момент официальной информации не поступало.
Напомним, что Мещеряков является председателем совета директоров ФК "Локомотив".
Источник: телеграм-канал "Vgudok"
Источник: председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков уходит из РЖД
Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков переходит на новую работу.
Фото: ФК "Локомотив"
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