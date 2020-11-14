Прядкин: РПЛ и РФС ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения Fan ID

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном введении на матчах РПЛ системы идентификации болельщиков Fan ID.

Фото: ФК "Спартак"

- РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти - сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя, - передает слова Прядкина журналист Василий Конов со ссылкой на пресс-службу РПЛ.



Ранее появилась информация, что со следующего сезона на матчах Российской премьер-лиги может начать действовать система Fan ID в полностью цифровом варианте - без оформления бумажного паспорта болельщика. На добровольной основе система может быть опробована уже в текущем сезоне - болельщикам, которые самостоятельно изъявят желание зарегистрироваться в системе, могут быть предоставлены разнообразные бонусы.