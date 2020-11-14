Колосков - о введении FanID: есть сомнения, стоит ли нам это делать

Экс-вице-президент УЕФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном введении на матчах РПЛ системы Fan ID.

Фото: ТАСС