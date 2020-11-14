- Нет какой-то убежденности стопроцентной, что это нам необходимо, и вместе с тем есть сомнения, стоит ли нам это делать. Будем говорить прямо, у нас в Москве, Питере и Краснодаре на стадионах народу битком, а так народу мало ходит очень. Ну что там? Ходит по 3, 5, 7 тысяч. Для чего здесь это нужно? Это можно рассматривать и как ущемление прав человека. Поэтому у меня нет какого-то окончательного мнения. Я бы поизучал эту историю, и, конечно, это та тема, которую надо бы обсудить с болельщиками, как они к этому отнесутся, - передает слова Колоскова "Спорт День за Днем".
Ранее появилась информация, что с будущего сезона на матчах РПЛ может быть запущена система идентификации болельщиков Fan ID в цифровой реализации - без оформления паспорта болельщика в бумажном, материальном виде. При появлении добровольцев система может быть протестирована на практике уже в этом сезоне - болельщикам, которые сами пожелают пройти регистрацию в системе, могут предоставляться различные льготы и бонусы. Планируется, что зарегистрироваться в системе можно будет с помощью портала "Госуслуги".
Колосков - о введении FanID: есть сомнения, стоит ли нам это делать
Экс-вице-президент УЕФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном введении на матчах РПЛ системы Fan ID.
Фото: ТАСС
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