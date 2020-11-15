"РПЛ - лига "автобусов"? Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Видел "Ростов" - команда играет очень активно впереди. "Локомотив" быстро переключается от защиты к нападению. Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни "автобусы", - сказал Шварц.
Шварц возглавил "Динамо" 14 октября этого года, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Ранее немецкий специалист возглавлял "Майнц".
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает четвертое место, набрав 26 очков.
Источник: "СЭ"
Шварц: РПЛ - лига "автобусов"? Не заметил такого
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился своим мнением о российской Премьер-лиге.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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