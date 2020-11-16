38-летний экс-футболист Дмитрий Айдов, выступавший в ФНЛ, РПЛ и белорусской Высшей лиге и завершивший карьеру в июле 2018 года, решением ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах мира.
По данным расследования, выступая за "Гомель", центральный защитник и капитан команды Айдов получил 22 тысячи долларов за сдачу матчей с БАТЭ и "Динамо" Брест.
В Российской премьер-лиге футболист провел 15 матчей за нижегородскую "Волгу" (3 предупреждения), 5 матчей за "Торпедо" (1 гол и 2 предупреждения) и 3 матча за тульский "Арсенал" (1 предупреждение).
Источник: Прессбол
Экс-полузащитник "Арсенала" Айдов пожизненно отстранен от футбола за "договорняки" в Беларуси
Бывший игрок тульского "Арсенала", московского "Торпедо" и белорусского "Гомеля" Дмитрий Айдов пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах решением ФИФА.
Фото: ФК "Арсенал"
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