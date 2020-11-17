В 2017 году "Спартак" стал чемпионом России под руководством Массимо Карреры. Итальянский специалист покинул московский клуб в октябре 2018 года. В декабре 2019 года возглавил греческий АЕК.
"Состав тогда был такой, что, если бы Каррера остался, "Спартак" еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом. Но в итоге уже через полгода из "Спартака" ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат", - сказал Ананидзе.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Источник: Sport24
Ананидзе: если бы Каррера остался, "Спартак" еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом
Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вспомнил о чемпионском составе красно-белых 2017 года.
Фото: ФК "Спартак"
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