По словам Бердыева, у него был шанс подписать контракт с игроком, но тогда Бердыев не захотел брать сразу несколько грузинских футболистов.
Кварацхелия некоторое время выступал за "Локомотив", а затем перебрался в "Рубин", где стал одним из лидеров.
"Кварацхелия? Очень хороший. Макаров тоже хорош в "Рубине". До "Локомотива" мне предлагали Хвичу, его агент пришел. Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке", - сказал Бердыев в интервью Геннадию Орлову.
Бердыев: до "Локомотива" мне предлагали Кварацхелию, но я тогда испугался
Бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о полузащитнике казанцев Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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