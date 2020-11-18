"Разговоров о будущем Эдера в "Локомотиве" не было. Хочет ли он остаться в России? Безусловно, ему очень нравится Москва. Но это футбол. Мы не знаем, что произойдет", - сказал Эванс.
32-летний Эдер перешел в "Локомотив" из "Лилля" в 2017 году. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.
В текущем сезоне РПЛ Эдер в составе "Локомотива" провел 11 матчей.
В нынешнем чемпионате России "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В ближайшем туре "железнодорожники" на своем поле примут тульский "Арсенал". Матч состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Агент: разговоров о будущем Эдера в "Локомотиве" не было
Агент нападающего "Локомотива" Эдера Луи Эванс рассказал о ближайших планах своего клиента.
Фото: РИА Новости
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