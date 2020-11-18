— Со стороны Широкова нет ни одного свидетеля. Андрей Тихонов выступал со стороны обвинения. Его показания были даны на предварительном следствии. Если дело не будет слушаться в особом порядке, а мы на этом настаиваем, то он будет допрошен на суде, — рассказал адвокат Данченкова Александр Островский в интервью "СЭ".
Напомним, эпизод с участием Широкова произошел летом на любительском футбольном турнире. Роман, выступая за команду "Матч ТВ", остался недовольным судейством Данченкова и показанной себе красной карточки, поэтому ударил судью кулаком в лицо, а затем стал добивать ногами, когда Данченков лежал на земле.
Широков признал вину, попросив рассмотреть дело в особом порядке, которое избавляет от максимального наказания по статье. Сторона Данченкова не хочет подобного исхода.
Тихонов будет свидетелем в деле Широкова
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов выступит свидетелем в деле об избиении Романом Широковым Никиты Данченкова.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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