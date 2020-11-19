"Это первое дерби против "Спартака", ожидаю эмоции. Последние десять дней разбирали игру "Спартака". Знаем про их схему 3-5-2, и они могут гибко играть ее. В атаке у них исполнители высокого класса, и от них исходит большая угроза воротам", - сказал Шварц.
Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ команда Шварца занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Красно-белые расположились на третьей строчке, имея в своем активе 28 очков.
Источник: "Чемпионат"
Шварц: последние десять дней разбирали игру "Спартака"
Фото: ФК "Динамо"
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