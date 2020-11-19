РФС на полгода отстранил от футбола двух игроков "Сочи" за игру на тотализаторе

Полузащитник "Сочи" Никита Колдунов и бывший игрок молодежки клуба Павел Коркин наказаны РФС за нарушения регламента по этике.
Фото: РПЛ
Футболистам запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью сроком на шесть месяцев условно. Причиной тому послужила игра Колдунова и Коркина на тотализаторе. Отмечается, что они делали ставки на матчи "Уфа" - "Локомотив", "Сочи" – "Рубин" и "Локомотив" – "Зенит" минувшего сезона РПЛ.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РФС Колдунов Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Черчесов подпустил молодых, когда приперло. Извините, но так воздух портят в помещении". Уткин раскритиковал тренера сборной 3
"Пошел на хрен, шотландский ублюдок". Канчельскис рассказал, как оскорбил Фергюсона после шутки игроков "МЮ" 2
Шантажисты Дзюбы могут получить до 7 лет лишения свободы 7
Селюк: даже дворник-гастарбайтер понимает, что Кикнадзе не на своем месте. Ротенберг может руководить лучше 2
Матч Лиги чемпионов "Лацио" — "Зенит" состоится без зрителей
"Церковь всегда призывала поддерживать убогих". Священник Островский - о поражении России от Сербии 6
"Зенит" – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях, "Спартак" – 2-й 24
РФС на полгода отстранил от футбола двух игроков "Сочи" за игру на тотализаторе 4
В сборной России рассказали о травме Александра Соболева 3
Головин пропустит матч с ПСЖ 1
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой
У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга 14
Игрок "Тамбова" Костюков: если не решится вопрос с долгами, на игру со "Спартаком" не выйдем 7
Российская модель Playboy: с удовольствием несколько раз пересмотрела видео Дзюбы 4
Все предпосылки к провалу сборной были, но оценивать работу Черчесова надо по Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022 14
Шварц: последние десять дней разбирали игру "Спартака" 1
Газизов: тренерский штаб сборной подверг здоровье Соболева серьезной опасности 9
Тедеско: каждый раз перед игрой мы должны делать сложный выбор, кого поставить в стартовый состав
Тедеско: Бакаев из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы. Это до сих пор дает о себе знать 1
Худяков: игроки "Тамбова" настроены решительно бойкотировать матч со "Спартаком" 4
Тедеско: отставка Акавова? Я не имею отношение к селекционной службе клуба 1
Червиченко: Черчесов забронзовел — футбольному союзу надо бы его встряхнуть 6
Тедеско: нам нужно делать все возможное, чтобы не допустить контратак "Динамо"
Тедеско отреагировал на информацию о травме Соболева 1
После 0:5 с Сербией Черчесов выглядит как самодур. Сборная безвольна как во времена Слуцкого, но он изображает деспота 14
Уткин: веселее всего читать чушь, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе 5
Источник: игроки "Тамбова" готовы не выйти на матч со "Спартаком" в случае невыплаты долга 1
Валуев: болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут 12
Источник: Борис Ротенберг может сменить Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива" 6
Игнатьев: с Дзюбой против Сербии все было бы так же, как есть 8
Все новости
-