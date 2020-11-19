Футболистам запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью сроком на шесть месяцев условно. Причиной тому послужила игра Колдунова и Коркина на тотализаторе. Отмечается, что они делали ставки на матчи "Уфа" - "Локомотив", "Сочи" – "Рубин" и "Локомотив" – "Зенит" минувшего сезона РПЛ.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
РФС на полгода отстранил от футбола двух игроков "Сочи" за игру на тотализаторе
Полузащитник "Сочи" Никита Колдунов и бывший игрок молодежки клуба Павел Коркин наказаны РФС за нарушения регламента по этике.
Фото: РПЛ
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