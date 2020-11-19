РФС на полгода отстранил от футбола двух игроков "Сочи" за игру на тотализаторе

Полузащитник "Сочи" Никита Колдунов и бывший игрок молодежки клуба Павел Коркин наказаны РФС за нарушения регламента по этике.

Фото: РПЛ