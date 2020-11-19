25-летний форвард еще окончательно не восстановился после ангины. Азмун пропустил уже пять матчей.
Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 21 ноября. Начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Азмун в составе "Зенита" провел 11 матчей и забил 6 мячей.
Источник: "СЭ"
Источник: Азмун пропустит игру с "Ахматом"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун, скорее всего, не сыграет в матче 15-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
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