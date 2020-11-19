И "Спартак" сейчас идет неплохо, и "Динамо" в последнее время набирает очки. Плюс-минус в таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, будет захватывающая игра.
Кто фаворит? Мое мнение: шансы 50 на 50. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить", - приводит слова Самедова "Матч ТВ".
Напомним, что "Спартак" и "Динамо" занимают 3-е и 4-е место в Российской Премьер-Лиге соответственно. Разница между командами составляет 2 очка. Дерби "Спартак" - "Динамо" состоится 21 ноября в рамках 15-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.
Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" в предстоящем дерби
Бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми.
Фото: ФК "Спартак"
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