- Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной - не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я, - передает слова Джикии пресс-служба "Спартака".
Центральный защитник Георгий Джикия выполнял роль капитана сборной России в ноябрьских матчах с Молдавией (ничья 0:0), Турцией (поражение 2:3) и Сербией (поражение 0:5). Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, выходивший с капитанской повязкой в предыдущих матчах национальной команды, не был вызван на сбор главным тренером Станиславом Черчесовым из-за скандальной ситуации с распространенным в социальных сетях и медиа компрометирующим Дзюбу видеороликом.
Джикия: постоянный капитан сборной России - не я. Есть много других достойных игроков
Центральный защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о статусе капитана в национальной команде.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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