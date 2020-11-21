Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что с любым игроком становится в 2-3 раза сложнее договориться о трансфере, как только информация о нем уходит из "Спартака".
- Пытался ли я предотвратить слив информации из клуба? Это невозможно. Я бы хотел посадить всех, кто пишет в телеграм-каналах, перед собой, чтобы познакомиться. Мне просто интересно, откуда они многое знают. Я бы пожал им руки, пообщался бы о футболе. Для меня большой секрет, откуда они берут всю информацию, - цитирует Газизова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в летнее трансферное окно активно занимался поисками правого защитника, в течение августа и сентября в инсайдерских телеграм-каналах регулярно появлялась информация о различных игроках самых разных европейских клубов, которыми интересуются красно-белые. Трансфер состоялся только 15 октября, уже после закрытия европейского трансферного окна и за два дня до закрытия российского - новичком "Спартака" стал 29-летний правый вингер "Челси" Виктор Мозес, подписанный на условиях аренды.
Газизов: хотел бы посадить всех пишущих в телеграм-каналах перед собой, чтобы пообщаться о футболе
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к утечкам трансферной информации из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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