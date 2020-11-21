"Ни тот, ни другой мне не импонирует. Мне все равно. Обидно, что у руля и одной, и другой легендарных команд иностранцы. Странноватые сегодня реалии, особенно для людей, которые прошли путь от А до Я", - заявил Мостовой.
Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак" в октябре прошлого года. Сезон 2019/20 команда под его руководством заняла 7-е место. По итогам 15-ти матчей текущего сезона "красно-белые" располагаются на третьем месте.
Сандро Шварц стал главным тренером "Динамо" 19 октября этого года. Сейчас "бело-голубые" идут на четвертом месте в таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
Мостовой: обидно, что "Спартак" и "Динамо" возглавляют иностранцы
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение о наставниках "Спартака" и "Динамо".
Фото: Чемпионат
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