Встреча команд закончилась со счётом 1:1. Противостояние вызывало интерес ещё и из-за тренерской дуэли. "Спартак" возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. "Динамо" тренирует ещё один немец Сандро Шварц.
"Немецкое дерби? Шварц говорил, что уже обыгрывал Тедеско. Мы хорошо разобрали "Спартак" и знали, что нужно делать, чтобы выиграть. Очень жаль, что пропустили, такие матчи нужно доводить до победы", - цитирует Шунина "Чемпионат".
Шунин: мы хорошо разобрали "Спартак" и знали, что нужно делать, чтобы победить
Фото: РИА "Новости"
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