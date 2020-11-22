"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. "Урал" с 15 очками находится на 11-й строчке.
"Ротор" - "Урал": стартовые составы команд
Сегодня, 22 ноября, в Волгограде состоится матч 15-го тура РПЛ "Ротор" - "Урал".
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч чемпионата России.
"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. "Урал" с 15 очками находится на 11-й строчке.
"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. "Урал" с 15 очками находится на 11-й строчке.
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